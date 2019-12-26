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صنعاء - ياسمين الخيامي - اسد مفترس يباغت شخص كان يقضي حاجته..لن تصدق كيف انتهت المواجهة المرعبة بين رجل اعزل دون سلاح وأسد كاسر يتضور جوعا

2019/12/26 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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