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صنعاء - ياسمين الخيامي - مواطن يمني يثير رعب الاسرة الحاكمة في هذه الدولة الخليجية والسلطات الامنية تتدخل بشكل عاجل وتتخذ ضده هذا الاجراء القاسي الذي صدم اليمنيين وغير اليمنيين

2019/12/26 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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