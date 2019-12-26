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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..الرئيس الامريكي ترامب يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين ويهز وجدان كل العمانيين ويعلن ان السلطان قابوس على فراش الموت ..(صورة)

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