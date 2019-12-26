شكرا لبحثكم عن خبر الخميس .. بدء صرف معاشات ديسمبر 2019م لمتقاعدي الداخلية والامن عبر الكريمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهر ديسمبر 2019م ,أعتبارا من صباح غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر . وأوضح العميد الركن فضل العبادي، في تصريح خاص لموقع "وزارة الداخلية ": بأن معاش شهر ديسمبر 2019م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة. Advertisements وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع للأوراق الثبوتية ودفتر المعاش والبطاقة الشخصية الأصلية. معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد المهندس أحمد بن أحمد الميسري ,الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا وتمثل ذلك في إيصال مستحقاتهم الشهرية ,مشيرا الى ان معاشات شهر يناير 2020م ستصرف بدفاتر خضرا كتوحيد لجميع دفاتر المتقاعدين وتجنبا للتزوير وان سبب تأخير صرف المعاشات كان لأسباب وظروف خارجة عن الإرادة نظرا لما ما تمر به بلادنا .

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