شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تتصدي لهجوم حوثي في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تتصدي لهجوم حوثي في الدريهمي بالحديدة الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة، أمس الأربعاء، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة .

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن عناصر مليشيا الحوثي هاجمت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي من عدة اتجاهات مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف . وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي الحوثي، حيث وتمكنت من التصدي للهجوم ودحر المليشيات. وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأوقعت في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تتصدي لهجوم حوثي في الدريهمي بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.