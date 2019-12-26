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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. عيادات متنقلة لعلاج الصيادين في الساحل الغربي
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الأربعاء، بتسيير عيادتين متنقلتين لعلاج الحالات المرضية بين الصيادين بسواحل محافظة تعز .
وخصصت هيئة الهلال الإماراتي العيادة الأولى للصيادين العاملين في مركز الإنزال السمكي بمنطقة واحجة التابعة لمديرية ذوباب فيما خصصت العيادة الثانية للعاملين في مركز الإنزال السمكي بمنطقة يختل التابعة لمديرية المخا .
وقامت العيادتان بعلاج 58 حالة مرضية ليرتفع عدد المستفيدين من خدمات عيادات الهلال المتنقلة منذ تدشينها أواخر العام الماضي إلى 52058 شخصا من مختلف مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي .
من جانبهم عبر الصيادون المستفيدون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا مؤكدين أهمية الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها لهم العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر .
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