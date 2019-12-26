عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بنيران القوات الجنوبية.. مصرع قيادي حوثي بارز شمالي غرب الضالع

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، الأربعاء، في مواجهات مع القوات الجنوبية بحبيل عبيد غرب منطقة بتار شمالي غرب الضالع.

Advertisements

وأفادت مصادر عسكرية،أن قيادي حوثي بارز من أبرز القيادات الميدانية للمليشيات الحوثية في جبهات القتال شمالي الضالع يدعى أكرم محمد مسعد قد لقي مصرعه اليوم في جبهة بتار .

وأضافت المصادر، أن القيادي الحوثي لقي مصرعه هو ومجموعة من مرافقيه عندما استهدفت القوات الجنوبية عدة تجمعات للمليشيات الحوثية في حبيل عبيد شرق غرب منطقة بتار شمال غرب الضالع .