- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنيران القوات الجنوبية.. مصرع قيادي حوثي بارز شمالي غرب الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بنيران القوات الجنوبية.. مصرع قيادي حوثي بارز شمالي غرب الضالع
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، الأربعاء، في مواجهات مع القوات الجنوبية بحبيل عبيد غرب منطقة بتار شمالي غرب الضالع.
وأفادت مصادر عسكرية،أن قيادي حوثي بارز من أبرز القيادات الميدانية للمليشيات الحوثية في جبهات القتال شمالي الضالع يدعى أكرم محمد مسعد قد لقي مصرعه اليوم في جبهة بتار .
وأضافت المصادر، أن القيادي الحوثي لقي مصرعه هو ومجموعة من مرافقيه عندما استهدفت القوات الجنوبية عدة تجمعات للمليشيات الحوثية في حبيل عبيد شرق غرب منطقة بتار شمال غرب الضالع .
كانت هذه تفاصيل خبر بنيران القوات الجنوبية.. مصرع قيادي حوثي بارز شمالي غرب الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.