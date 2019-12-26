خلال 4 أيام.. مصرع وإصابة 39 حوثياً جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال 4 أيام.. مصرع وإصابة 39 حوثيا جنوب الحديدة

الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365

في ضربة جديدة للمليشيات، لقى 5 حوثيين مصرعهم وأصيب 34 آخرين، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

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وكشفت مصادر عسكرية، عن وصول 5 جثث لمليشيات الحوثي و 34 جريحاً إصاباتهم متفرقة، إلى مستشفيات صنعاء والحديدة خلال الأربعة الأيام الأخيرة قادمة من مناطق جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي .

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة كانت قد تصدت لهجمات واسعة شنتها المليشيات الحوثية على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة وسط خسائر فادحة للمليشيات في الأرواح والعتاد.