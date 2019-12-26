شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان : خطيبة جمال خاشقجي تكشف معلومة صادمة عن السلطان قابوس (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد الحوثي : يوجه بحملة ميدانية جديدة لمصادرة هذا النوع من الشبكات المجلس الانتقالي : يعلن رسميا الأسباب الحقيقة لتأخير تنفيذ اتفاق الرياض وماذا سيحدث في عدن؟ ماذا يحدث : دولتان تفاجئان الجميع وتطلبان من رعاياهما مغادرة اليمن فورا شركة النفط تعلن تخفيض اسعار البنزين والديزل في عدن

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