شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : السعودية تستبق حدث مهم اليوم الخميس بقرار عاجل .. وهذا هو الحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت السلطات السعودية، قبل قليل قرارًا عاجلًا، بشأن حدث مهم تنتظره المملكة اليوم الخميس، لم تشهده منذ 118 سنة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم، أن الوزير حمد بن محمد آل الشيخ، وجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس السعودية يوم غدٍ الخميس، إلى الساعة التاسعة صباحًا بسبب ظاهرة كسوف الشمس؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة منسوبي المدارس، كما وجّه الجامعات بما تراه مناسبًا حيال ذلك.

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كما وجَّه الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير المنطقة أمير منطقة الجوف بتأخير بداية اختبارات يوم الخميس القادم، الذي يتزامن مع ظاهرة كسوف الشمس.

ومن جانبه حذَّر أستاذ البيئة علي عدنان عشقي من النظر في كسوف الشمس غدًا الخميس، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا، أو ما يُعرف بعمى الكسوف، بحسب صحيفة "سبق".

وقال "عشقي": تشهد المملكة العربية السعودية مع شروق الشمس بعد اليوم الخميس كسوفًا حلقيًّا للشمس، ويظهر جليًّا وواضحًا في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. وسيكون الكسوف فيها جزئيًّا.

وأضاف: أحذِّر الصغار قبل الكبار كل الحذر من النظر إلى الكسوف بالعين المجردة دون وجود وسيلة حماية، كفلاتر زجاجية ملونة أو قطعة زجاج سميكة ذات لون غامق. وليس هناك سبب قهري لخروج الأطفال؛ فالبيت جُنَّة للأطفال.

وتابع: الحذر ثم الحذر من أن تنظر بعينيك المجردتَين للشمس أثناء كسوفها؛ فالنظر إلى الشمس دون حماية مناسبة، مثل استخدام الفلاتر الملونة أو الزجاج السميك الملون، قد يسبب ما يعرف بعمى الكسوف، أو حرق شبكة العين، أو يسبب تشويهًا وتلفًا وتدميرًا لخلايا شبكية العين، وقد يتسبب أيضًا في ازدواج الرؤية وضعف البصر، أو قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا".

وتشهد المملكة العربية السعودية، فجر غدٍ الخميس، ظاهرة لم تحدث منذ 118 سنة، وهي الكسوف الحلقي والذي يعتبر ظاهرة كونية طبيعية مماثلة فلكيًا للكسوف الكلي مع فارق صغير.

وأوضح الفلكي ملهم هندي أن "الكسوف الحلقي يفرق عن الكسوف الجزئي، حيث أن الكسوف الحلقي تظهر أطراف الشمس محيطة بظل القمر، أما الجزئي يكون الظل متصل لأحد أطراف الشمس فيظهر لنا ما يشبه الهلال"، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.