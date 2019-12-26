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صنعاء - ياسمين الخيامي - اجمل مذيعة سعودية تتجاوز الخطوط الحمراء وتدعو لعلاقة قبل الزوج وتكشف ما يحدث للعروسة "ليلة الدخلة" وتنبش أسرار فتح "البطيخة"

الإعلامية السعودية، لجين عمران، أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل في السعودية، بعدما انتقدت طريقة الزواج “التقليدية” في المملكة.

“عمران” كتبت في تغريدة نشرتها عبر حسابها في “تويتر”، أن “بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من اختياره ويتعرف عليها لأول مرة في ليلة الزواج”.

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اجمل مذيعة سعودية تتجاوز الخطوط الحمراء وتدعو لعلاقة قبل الزوج وتكشف ما يحدث للعروسة "ليلة الدخلة" وتنبش أسرار فتح "البطيخة"

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وأضافت “عمران” أنه يتم التعاطي في اختيار العروس “على أساس إنها بطيخة، طبعًا هو وحظه، نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي، وبعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا”.

وانهالت التعليقات على “عمران” من متابعيها إذ عبر معظمهم عن رفضهم لوجهة نظر الإعلامية السعودية والتي تتضمن الدعوة إلى التعارف أولًا قبل الزواج بين الشاب والفتاة.

واستغرب بعضهم من طرح الإعلامية السعودية وكأنها ” حديثة عهد بالإسلام” على حد تعبير بعضهم، متسائلين أليس هناك خطبة ثم فترة بعد العقد قد تصل إلى سنة حتى يتم التعارف بينهم.

وأشار بعض المغردين إلى فشل كثير من الزيجات التي تمت عن طريق التعارف قبل العقد، ضاربين المثل بلجين عمران نفسها، والتي تزوجت وطلقت مرتين وأختها أيضًا، برغم أنها كانت على طريقتها الخاصة.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين: المعيار ليس هذا ..أهلنا تزوجوا بهذه الطريقة ونحن أيضًا واستمرت هذه الزيجات عقود من الزمان على الحلوة والمرة .. للأسف الكثير يتعارفون سنين وبقصص حب وزيجاتهم لا تستمر ..أنت وأختك مثالان”.

وكانت الإعلامية لجين عمران طالبت في وقت سابق “أن تكون العصمة بيد المرأة”. وقالت في برنامجها “مسايا لجين” على قناة “SBS” السعودية: إن “البعض يسخر من المطالبة بمنح المرأة حق الطلاق، لأنها عاطفية وستتخذ هذا القرار سريعًا بدون عقلانية، مما يتسبب في انهيار العديد من الأسر”.