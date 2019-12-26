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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخة "نائلة" ابنة الأمير تميم تقهر كل اميرات السعودية وشيخات الامارات وتثير جنونهن بعمل مدهش وغير متوقع ( شاهد بالفيديو ماذا فعلت الشيخة نائلة )

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