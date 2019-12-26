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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك السعودي يجن جنونه ويصعق الرئيس الأمريكي برد عنيف ومزلزل بعد وضع أمريكا تمثالاً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أعلى المحكمة الدستورية ؟

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