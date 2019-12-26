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صنعاء - ياسمين الخيامي - الامير محمد بن نايف يفلت من كل القيود ويباغت عمه الملك سلمان وولي عهده بهذا العمل الرهيب الذي صدم كل امراء الاسرة الحاكمة واثار اعجاب كل السعوديين

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