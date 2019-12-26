عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتقالي لحج ينظم ورشة عمل حول تنوع الموارد الطبيعية والبيئية للمحافظة

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

برعاية الرئيس عيدروس الزبيدي، أقامت الدائرة الاقتصادية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج، الأربعاء، ورشة عمل حول "تنوع الموارد الطبيعية والبيئية لمحافظة لحج وكيفية استغلالها.



وخلال الورشة، أكد رئيس انتقالي لحج محمد أحمد العماد ، بضرورة الاستفادة من هذه الورشة وما تقدمه من معلومات قيمة تتعلق بالثروة الطبيعية التي تزخر بها محافظة لحج ودورها على مستقبل الوطن والأجيال القادمة.

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من جانبه، قدم المستشار الجيولوجي معروف عقبة، عضو الجمعية الوطنية، لمحة موجزة حول ما تحتويه محافظة لحج من ثروات طبيعية متنوعة يمكن استغلالها في تزويد الاقتصاد الوطني.

و تطرق خلال الورشة، إلى أهم مواقع الثروات التي تزخر بها محافظة لحج،خاصة فيما يتعلق بالأحجار الكريمة وأنواعها وما يمكن أن تعود به من دخل مادي إذا ماتم استغلالها بشكل صحيح .

بدوره، استعرض المستشار البيئي إبراهيم سعيد، إلى الأضرار البيئية الناتجة عن الجرف العشوائي للجبال والوديان، وما تتعرض له منطقة الرجاع على وجه التحديد من إهدار كبير لرمالها المميزة والغنية بخصائص متفردة في أعمال البناء .

وأشار سعيد إلى التعدي الجائر على مختلف أراضي الثروات الطبيعية دون أي معايير مقننة للعمل فيها، مؤكدا على أن ازدياد النهم على ثرواتها قد يؤثر على مستقبل الثروة الوطنية واقتصاد الجنوب.