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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تفرج عن قياديين بنقابة شبكات الإنترنت
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي سراح القياديين في النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت أحمد العليمي رئيس النقابة والمهندس علي البدوي أمين عام النقابة، بعد يوم واحد من اختطافهما .
وقال مصدر حقوقي، إن مليشيا الحوثي أفرجت عن القياديين في نقابة الشبكات, بعد حملة إلكترونية تهدد بمواصلة التصعيد ضد مليشيا الحوثي .
وأضاف المصدر، أن مليشيا الحوثي أخضعت القياديين في نقابة الشبكات لاستجوابات طويلة, بتهمة التحريض على مليشيا الحوثي, واتهامها بالعمل على إثارة القلاقل والتعاون مع ما تسميه " العدوان " .
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت العليمي والبدوي بعد استدعائهما للقاء القيادي الحوثي النافذ محمد الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي للتوصل إلى اتفاق بإلغاء زيادة التعريفة في أسعار الانترنت وإيقاف حملة مصادرة الشبكات وإعادة ماتم مصادرته من أجهزة, غير أنهما فوجئ باختطافهما بعد خروجهما من اللقاء .
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