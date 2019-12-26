عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة لإزالة العشوائيات من المعالم التاريخية والأثرية بالعاصمة عدن

الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة لواء حماية المنشآت الحكومية، خطة تأمين المعالم التاريخية والأثرية في العاصمة عدن.



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وبحث الاجتماع، الذي عقد الأربعاء، خطة الحملة المرتقبة لإزالة البناء العشوائي من المعالم التاريخية والسياحية والأثرية في العاصمة عدن، حيث أقر اللقاء تولي لواء حماية المنشآت مهام تأمين الحملة.

وخلال اللقاء أكد قائد لواء حماية المنشآت الحكومية، أن قيادة اللواء ملتزمة بتطبيق القانون والضرب بيد من حديد عند أي محاولة للعبث بأمن واستقرار الوطن أو تعكير صفو العمل في المرافق والمنشآت الحكومية.

وأشار إلى جاهزية لواء حماية المنشآت لتنفيذ الحملة وتأمين المواقع التاريخية والسياحية بما يضمن عدم المساس بها أو محاولة البسط عليها.