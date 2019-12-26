- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة لإزالة العشوائيات من المعالم التاريخية والأثرية بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة لإزالة العشوائيات من المعالم التاريخية والأثرية بالعاصمة عدن
الخميس 26 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع ضم عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة لواء حماية المنشآت الحكومية، خطة تأمين المعالم التاريخية والأثرية في العاصمة عدن.
وبحث الاجتماع، الذي عقد الأربعاء، خطة الحملة المرتقبة لإزالة البناء العشوائي من المعالم التاريخية والسياحية والأثرية في العاصمة عدن، حيث أقر اللقاء تولي لواء حماية المنشآت مهام تأمين الحملة.
وخلال اللقاء أكد قائد لواء حماية المنشآت الحكومية، أن قيادة اللواء ملتزمة بتطبيق القانون والضرب بيد من حديد عند أي محاولة للعبث بأمن واستقرار الوطن أو تعكير صفو العمل في المرافق والمنشآت الحكومية.
وأشار إلى جاهزية لواء حماية المنشآت لتنفيذ الحملة وتأمين المواقع التاريخية والسياحية بما يضمن عدم المساس بها أو محاولة البسط عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإزالة العشوائيات من المعالم التاريخية والأثرية بالعاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.