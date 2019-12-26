صعدة.. مصرع 15 حوثياً بغارات جوية للتحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صعدة.. مصرع 15 حوثيا بغارات جوية للتحالف

الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365

أفاد الجيش الوطني في بيان، أن غارات جوية لتحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية، في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.



كما قصفت مدفعية الجيش الوطني، مواقع للميليشيا الحوثية، في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

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إلى ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، الأربعاء، بنيران قوات الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل، باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي مديرية المصلوب أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية، في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.

كما قُتل وجُرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، بانفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة "الزرقة، في مديرية المصلوب.