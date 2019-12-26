عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الجنوبية تستهدف تعزيزات حوثية في جبهة حيفان تعز

الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تعز

لقي عنصر حوثي مصرعه واصيب آخرين في مواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية بجبهة حيفان عيريم جنوبي تعز.

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وقالت مصادر عسكرية :” أن الاشتباكات التي اندلعت مساء اليوم الأربعاء بين القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية أسفرت عن مصرع أحد عناصر المليشيات ويدعى إبراهيم ماجد بموقع الاشاريف بقطاع الهجمة والعذيز.

وأشارت إلى أن القوات الجنوبية استهدفت تعزيزات حوثية حاولت الانضمام إلى مواقع المليشيات.