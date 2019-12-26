شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اتفاق 3 دول سيطيح بالرئيس هادي وشرعيته ويجعل عبد الملك الحوثي الحاكم الفعلي لليمن..وهذا هو مصير الجنوب ( صورة ارعبت هادي وكل اركان الشرعية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اتفاق 3 دول سيطيح بالرئيس هادي وشرعيته ويجعل عبد الملك الحوثي الحاكم الفعلي لليمن..وهذا هو مصير الجنوب ( صورة ارعبت هادي وكل اركان الشرعية )

2019/12/26 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..اتفاق 3 دول سيطيح بالرئيس هادي وشرعيته ويجعل عبد الملك الحوثي الحاكم الفعلي لليمن..وهذا هو مصير الجنوب ( صورة ارعبت هادي وكل اركان الشرعية ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.