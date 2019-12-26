البيضاء: قتلى وجرحى حوثيين وتدمير أسلحة في عملية نوعية بمديرية الزاهر البيضاء: يمن شباب نت الاربعاء, 25 ديسمبر, 2019 - 09:49 مساءً [ أفراد من المقاومة في البيضاء ] استهدفت المقاومة الشعبية مسنودة بقوات الجيش تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن هجمات صاروخية نفذتها المقاومة وقوات الجيش استهدفت تجمعات لمسلحين حوثيين في موقع القشاش بمنطقة قربة مديرية الزاهر.



وأكدت المصادر "أن الهجمات تمكنت من تدمير واحراق عيار دوشكا لمليشيات الحوثي ومصرع عدد من العناصر الحوثية وإصابة آخرين".



وتشهد جبهات مديرية الزاهر اشتباكات متواصلة بين المقاومة مسنودة بقوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى وتتكبد فيها المليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

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