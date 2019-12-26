شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء .. شاهد سما المصري تَستحم بقميص النوم على الهواء مباشرة !! (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري الذي اعتاد العرب عليها بتقديم الإغراء والإثارة “وطق الحنك”، فيديو جديدًا لها أثناء استحمامها بملابسها في الحمام.

تحدثت عن الدورة الشهرية للرجل، وقد تكون المرة الأولى التي تتحدث شيئًا منطقيًا، وكتبت: “كل الناس بتسال هل بيولوجيا وعلميا الرجل له دوره شهريه ذي الست ولا لا؟”

ما قالته سما صحيحًا، لكن لا نعلم كيف عالجت الوضوع، ولمن لا يعلم فإن للرجال دورية شهرية وهذه ليست طرفة، إنما حقيقة علمية أثبتتها مجموعة من الدراسات، وأكدت الأبحاث الطبية الدقيقة، أن هذه الدورة الشهرية، تؤثر على الوظائف الجسدية، والنفسية.

الدورة الشهرية عند الرجال، والتي يعتقد الكثيرون أنها لا تحصل إلا مع النساء! وحسب دراسات أجريت منذ 10 أعوام، ولا تزال مستمرة، عبر كبيرات المحافل العلمية، حيث تم إثباتها، تبين أن العوارض التي تصيب الرجال، تتجلى بتقلباتٍ شهرية لإصابتهم مرة كل شهر، بتشنج عضلات البطن، والعصبية، إضافة إلى آلام في الرأس والإعياء، وهي تقودهم إلى حالات من الكآبة، والشعور بالوهن وسرعة الغضب، بما قد يؤثر سلبًا على اتخاذه للقرارات، وأيضاً الحاجة إلى الإنعزال، وعدم الرغبة في التحدث، وغيرها من التقلبات النفسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء .. شاهد سما المصري تَستحم بقميص النوم على الهواء مباشرة !! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.