الحزام الأمني يمنع مضغ القات في الأماكن العامة بعدن - صور

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات كتيبتا ألأحتياط الثانية والثالثة بألاشتراك مع الشرطة النسائيه التابعة لقوات الدعم والأسناد عصر اليوم حملة أمنية واسعة ونقاط فجائية أستهدفت منطقة السكنية و كورنيش المحافظ بالعاصمة عدن. وقامت الحملة الأمنية بوضع نقاط تفتيش مفاجئة في كورنيش المحافظ لأزالة عواكس السيارات الغير مرخصة وإنهاء ظاهرة مضغ القات في الأماكن العامة والمتنزهات الخاصة للعائلات بالكورنيش. كما قامت الشرطة النسائية التابعة للكتيبة الثالثة احتياط بدور أمني كبير بالتفتيش الروتيني والدقيق في النقاط الأمنية الفجائية للمركبات المارة التي تقل العائلات . واكدت قيادة كتائب الأحتياط على إستمرارية الحملات الأمنية والنقاط المفاجئة لتثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. Advertisements ولاقت الحملة الأمنية التي تمت تحت أشراف قائد الكتيبة الثانيه احتياط كمال الحالمي وقائد الكتيبه الثالثة أحتياط القائد خلدون بافخسوس أرتياحا واسعا بين أوساط المواطنين والعائلات الذين التمسوا الأمن والأمان . و تهدف هذه الحملات ألأمنية للقضاء على ظاهرة مضغ القات في الأماكن والمتنزهات العامة المخصصة للعائلات وإزالة عواكس السيارات المعتمة في العاصمة عدن. ..

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