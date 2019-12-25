شكرا لبحثكم عن خبر المركزي يقر آلية جديدة لتمويل استيراد السلع غير المشمولة في الوديعة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقر البنك المركزي اليمني آلية جديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية التي لا تشملها الوديعة السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع إدارة البنك المركزي برئاسة نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي مع مدراء البنوك التجارية والإسلامية اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية. وقالت إدارة البنك إن الخطوة تأتي بعد أن أثمرت مساعي البنك المركزي في الحصول على مصادر مختلفة لتعزيز الحسابات الخارجية. Advertisements وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تستهدف الإسهام في تخفيف المعاناة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عن طريق تحديد سعر صرف أقل من سعر السوق وتحمل البنك المركزي لفارق السعر. وأكد نائب المحافظ أن طلبات فتح الاعتمادات تشمل جميع التجار في اليمن، مشددا على ضرورة تفاعل الجهات الحكومية المعنية بمتابعة السوق المحلية للحد من عدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية. وأوضح أن عملية إنجاز معاملات طلبات فتح الاعتمادات تتم خلال يومين فقط، على أن تكون طلبات حقيقية ومستوفاة للشروط.

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