الحوثي يجبر الحلاقين على اتباع قصات شعر معينة ويهدد من يخالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

اتخذت مليشيا الحوثي، قرارًا أجبرت من خلاله صوالين الحلاقة في مناطق سيطرتها ، على اتباع قصات شعر محددة لزبائنهم يحدد الحوثيون كيف تكون، في سابقة أثارت موجة من التهكم والسخرية والغضب.



ووجهت المليشيا الإرهابية، في وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الحوثية بمحافظة إب، خطابا لصوالين الحلاقة بمديرية يريم منعت فيه من قص الشعر ب" القصات المنافية لمبادئنا واخلاقنا الاسلامية، ومنافية لعاداتنا وتقاليدنا". كما جاء في الوثيقة التي عممتها إدارة أمن مديرية يريم.

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المليشيا هددت بمعاقبة الحلاقين الذين لا يلتزمون بالتوجيهات، وقالت إنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" ضد كل من يمتنع عن تطبيق التوجيهات. الأمر الذي أثار غضب واستهجان الشارع اليمني.

ويأتي القرار الحوثي بعد أيام من قيام المليشيا بمداهمة محلات بيع الألبسة في شوارع بالعاصمة صنعاء، وتجريد العبايات النسوية من احزمتها التي وصفتها المليشيا بغير "المحتشمة" ثم قامت بحرقها في الشوارع.

وكان الحوثيون في أواخر مايو الماضي اجبروا صوالين الحلاقة ومحلات بيع اللحوم، في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم ، بدفع إتاوات مالية ما حدا بالكثيرين لاغلاق محلاتهم للاحتجاج ضد القرار الحوثي.