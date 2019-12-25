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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...رئيس المجلس الانتقالي يباغت الجميع ويرفض الاعتراف بشرعية هادي ويثلج صدور الجنوبيين بدولة مستقلة في الجنوب ويطلق هذا التهديد المرعب ضد محافظ شبوة

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو...رئيس المجلس الانتقالي يباغت الجميع ويرفض الاعتراف بشرعية هادي ويثلج صدور الجنوبيين بدولة مستقلة في الجنوب ويطلق هذا التهديد المرعب ضد محافظ شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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