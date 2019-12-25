شكرا لمتابعة خبر عن ليس الميسري ولا الجبواني..الامارات تباغت القوات السعودية وتقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر بمدرعات وسلاح فتاك..وبطل جنوبي ينقذ الشرعية من كارثة حقيقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الميسري ولا الجبواني..الامارات تباغت القوات السعودية وتقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر بمدرعات وسلاح فتاك..وبطل جنوبي ينقذ الشرعية من كارثة حقيقية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليس الميسري ولا الجبواني..الامارات تباغت القوات السعودية وتقصم ظهر الرئيس هادي والجنرال الاحمر بمدرعات وسلاح فتاك..وبطل جنوبي ينقذ الشرعية من كارثة حقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.