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صنعاء - ياسمين الخيامي - الداعية الإماراتي الشهير "وسيم يوسف" يباغت الجميع ويصعق مليار مسلم ويعلن تأييده للجرائم الانسانية التي ترتكبها الصين ضد المسلمين الأيغور..لن تصدق ماذا قال

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