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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــاجل : قطر تخرج عن صمتها وتوجه ضربة ساحقة للمخطط الاماراتي ضد السلطان قابوس كان سيقلب الامور في السلطنة راسا على عقب (صورة صعقت الاماراتيين )

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