مدير شرطة الضالع يمنع صرف رواتب الجنود عبر مصرف الكريمي

أغلقت إدارة أمن محافظة الضالع، فرع مصرف الكريمي لمنع صرف مرتبات منتسبيها من ضباط وجنود.

وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت": إن جنود يتبعون مدير شرطة الضالع العميد عدلان الحتس، يواصلون لليوم الثاني على التوالي؛ إغلاق مصرف الكريمي، أمام العشرات من الجنود والمستفيدين من الحوالات.

وأكدت مصادر أمنية أن الحتس يرفض قرار وزارة الداخلية بصرف رواتب شرطة الضالع عبر الكريمي، ويريد أن تتم عملية تسليم الرواتب عبر لجان خاصة بإدارة أمن المحافظة، من أجل استقطاع مبالغ مالية من مرتبات الضباط والجنود.

ولاقت هذه الخطوة التي وصفت بـ"البلطجة" حالة من الاستياء والاستنكار من قبل المواطنين.

يشار إلى أن بنك الكريمي يتولى صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية اليمنية في عموم المحافظات المحررة.

