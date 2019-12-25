شاهد بالفيديو .. أحتفالاً بالكريسمس .. ميريام كلينك تشعل مواقع التواصل برقص فاضح للغاية

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة والاستعراضية اللبنانية، ميريام كلينك، خلال الساعات الأخيرة، مقطعاً مصوراً، عبر حسابها الرسمي على منصة “الانستغرام”، ظهرت فيه بفستان أحمر مكشوف يبرز مفاتنها، احتفالاً بأعياد الميلاد ورأس السنة.

ونشرت كلينك المقطع المصّور كجزء من جلسة تصوير بمناسبة أعياد الميلاد، كما ارفقت المقطع المصور بعبارات طالبت بها جمهورها بعدم إطلاق الأحكام عليها من خلال الصور، لأنها بالواقع إنسانة طيبة، ولكن طبيعة عملها تحكم عليها الظهور بالشكل المعتاد، وفق تعبيرها.

والجدير ذكره أنّ ميريام، أثارت صخبًا إعلاميًا، في وقتٍ سابقٍ، عندما نشرت مقطعاً مصوراً لها، وهي تؤدي وصلة رقص شرقي بعد يومين من دعوتها متابعيها عبر مقطع مصور آخر إلى تحدي خلع الملابس أثناء المشي على جهاز الرياضة المخصص في النادي الرياضي.

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