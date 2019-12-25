شكرا لبحثكم عن خبر ظهور أضخم عقرب في العالم في محافظة شبوة(صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعية صورة لعقرب ضخمة قالوا ان السيول جرفتها بمنطقة ريفية بمحافظة شبوة.

وتظهر الصورة التي تبادلها النشطاء شخص يمسك بطرف ذيل ضخمة لعقرب وسط منطقة شبة جبلية .

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وتبدو العقرب في الصورة المنشورة ميتة على مايبدو ويظهر حجمها بما يفوق حجم الانسان العادي.

ولم يتسنى التأكد فيما اذا كانت الصورة حقيقية ام لا إلا ان نشطاء على الفيس بوك قالوا أنها لعقرب عثر عليها بمنطقة الصعيد بمحافظة شبوة بعد سيول شهدتها المنطقة.

ولم تصدر اي جهة رسمية اي توضيح كذلك لم يصدر عن اي وسيلة اعلامية بالمنطقة خبر حول الموضوع مما يشكك صحة الرواية التي يتم تداولها .