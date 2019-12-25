شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يجمد نقاشات الجانب السياسي لاتفاق الرياض ويرفض القفز على بنود الاتفاق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر رئاسية مطلعة ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بتجميد الشق السياسي في اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رعته المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي.

وأكدت المصادر لصحيفة عدن الغد أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وجه الجانب الحكومي بعدم مناقشة الشق السياسي في الاتفاق لحين الانتهاء الشقين العسكري والأمني، مؤكدا رفضه القفز على بنود الاتفاق أو الانتقاء في تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار المصد ان المملكة العربية السعودية (راعية اتفاق الرياض) وعدت الرئيس بإنجاز الشقين الأمني والعسكري، قبل الحديث ومناقشة الشق السياسي.

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والشق السياسي في اتفاق الرياض هو الخاص بتعيين محافظين وتشكيل حكومة مصغرة تضم جميع قوى الشرعية.

ورغم مضي اكثر من شهر ونصف على توقيع اتفاق الرياض، لم يتم تنفيذ أي من بنوده، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله بين طرفيه.