شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة مواطنا ميتا بمشفى الصداقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر على جثة مواطن داخل اللفت الاصانصير في مستشفى الصداقة ميتا مساء امس. وقال مصدر طبي لصحيفة عدن الغد ان سبب الوفاة أغلق عليه باب اللفت واختنق وتوفي نتيجة الاختناق وبحسب المصادر فان المتوفي Advertisements كمال محمد سويدان العمر : 45 عام سبب الوفاة اختناق يعمل في قسم الصيانة بمستشفى الصداقة

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