شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا علقت خطيبة خاشقجي عن المحنة التي يمر بها السلطان قابوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات كتبت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، تدوينة وجهت فيها رسالة بالدعاء بالشفاء للسلطان قابوس، وحظيت بتفاعل واسع بين مؤيد ومعارض للسلطان قابوس.

وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، في الرسالة : " سلطان الإنسانية والتسامح السلطان قابوس يمر بأزمة صحية شديدة، أسأل الله أن يشملك بشفائه، وأدعو الشعب العماني خاصة والإسلامي عامة بالتهجد إلى الله والدعاء للسلطان بالشفاء العاجل اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".

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