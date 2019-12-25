وفد من منظمة "مرسي كور" يطلع على  اضرار الحرب في مدينة زنجبار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الخليج 365 - أبين تفقد محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، ووفد من منظمة مرسي كور، اليوم المباني الحكومية ومنازل المواطنين التي دمرت في مدينة زنجبار، بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة.

Advertisements وأوضح المحافظ، ان المليشيا الانقلابية، تسببت في تخريب وتدمير ونهب المقرات العامة والخاصة بالمدينة. واشار الى ان السلطة المحلية تبذل جهودها لاعادة الحياة، وتجاوز اثار الحرب في المحافظة، والعمل على صلاح البنية التحتية وتفعيل النشاط التنموي والخدماتي.

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