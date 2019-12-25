مناقشة آلية العمل لتعزيز ايرادات الزكاة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، مع الإدارة العامة للواجبات الزكوية، آلية العمل المشتركة بين الادارتين لتعزيز الموارد الزكوية بالمحافظة خلال العام المقبل 2020م.



وحث الوكيل المساعد على إقامة ورشة تنمية الموارد الزكوية التي اقرها المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، والتي تهدف إلى تنمية الموارد الزكوية، مشيراً إلى الارتفاع الملحوظ للإيرادات منذ بدء العمل المشترك بين الإدارتين.

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وأوضح مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت هشام باحميد أن هذا اللقاء يأتي تواصلاً لتنسيق العمل المشترك، وتقييم مستوى تنفيذ الأعمال التي تمّ الاتفاق عليها في العام المنصرم، وتطوير اداء العمل خلال العام المقبل، منوهاً الى تفعيل نشاط إدارة التدريب والتوعية الزكوية بشكل أكبر.

من جانبه أعرب مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بوادي حضرموت والصحراء سالم بامحرز عن شكره وتقديره لإدارة الواجبات بالساحل على اهتمامها في مواصلة تنسيق العمل المشترك.

وبين أن الهدف من اللقاء وضع خطة جديدة يبدأ العمل فيها مطلع العام الجديد 2020م، تسهم في تحصيل بعض الأنواع الزكوية المتعثر تحصيلها، وتعزز إيرادات السلطة المحلية من خلال رفدها بمحصلات كبيرة من الموارد الزكوية.