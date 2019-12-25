الباحث حسين بازرعه ينال درجة الدكتوراه من جامعة بحري بالسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تحصل الباحث حسين سعيد سالم بازرعه صباح يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019م على درجة الدكتوراه في الفلسفة الجغرافية من جامعة بحري ولاية الخرطوم بجمهورية السودان عن أطروحته المسومة بـ (جغرافية الطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت ودورها في التنمية الإقليمية) دراسة في الجغرافية الاقتصادية.



وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ المشارك د/ إبراهيم آدم جمعة رئيسا وممتحنا خارجيا الأستاذ المشارك د/ جمعة كندة كومى مشرفا والأستاذ المشارك د/ احمد سليمان مصطفى ممتحنا داخليا.

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واحتوت الرسالة على ستة فصول يسبقها مقدمة ويعقبها خلاصة وقد تحدث الباحث عن منظومة الطاقة الكهربائية ( الانتاج ، النقل والتوزيع، والاستهلاك ) مع تحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في صناعة وانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .

ونقل الباحث في رسالته أهم المشاكل التي تعاني منها المنظومة الكهربائية وابراز الخيارات والفرص المتاحة لمعالجة تلك المشكلات بالإضافة إلى مستقبل الطاقة الكهربائية والخيارات البديلة التي يمكن أن تساهم في إحداث تنمية إقليمية على مستوى مناطق المحافظة واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

وأشادت اللجنة بجهود الباحث وموضوع أطروحته وأعلنت قبول الأطروحة ومنحه درجة الدكتوراه .