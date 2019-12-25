الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها اليومي بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال المنطقة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف نهار اليوم الأربعاء. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة في ذات المنطقة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، على فترات متواصلة طوال نهار اليوم .. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا استهدفت مواقع تابعة للقوات المشتركة في الأطراف الجنوبية للبلدة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مكثف وبسلاح معدل البيكا. وأشارت المصادر إلى قيام مسلحو المليشيا بعمليات قنص واسعة استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة نفسها. وارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد في أكثر من منطقة بمختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة.

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