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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطان قابوس يعزي الرئيس الجزائري في وفاة الفريق قايد صالح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان قابوس، عاهل البلاد، أرسل برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وفاة رئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.
تأتي هذه البرقية مع انتشار أنباء عن تعرض السلطان قابوس لوعكة صحية شديدة، الأمر الذي تطور إلى ظهور شائعات عن وفاته، وهو ما كذبه الشعب العماني.
وكشف عمانيون عبر موقع التواصل "تويتر"، عن حقيقة الأنباء المتداولة بأنها شائعات - مجهولة المصدر- فيما تصدر وسم "قابوس_بخير"، واعتلى رأس قائمة التريند فى السلطنة على موقع "تويتر".
ورد مغردون عمانيون وخليجيون من الدول الشقيقة على شائعات وفاة عاهل البلاد السلطان قابوس عبر الهاشتاج متمنين له وافر الصحة، ويدرأون عنه الشائعات المطلقة.
وكان قابوس غادر فى أول ديسمبر الجاري إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، حسبما أعلن ديوان البلاط السلطانى.
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