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وزير الرياضة يعبر عن حزنه بوفاة الرياضي حامد العصار بهذه الكلمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

وزير الرياضة يعبر عن حزنه بوفاة الرياضي حامد العصار بهذه الكلمات

عدن - الخليج 365

قدم وزير الشباب والرياضة نايف البكري التعازي  بوفاة الرياضي والتربوي حامد العصار الذي وافته المنية اليوم الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن.

 

 

 

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وعبر الوزير عن حزنه وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" تعزية بوفاة العصار قال فيها: "بألم بالغ تلقيت نبأ وفاة الرياضي والتربوي الكبير حامد العصار صباح يومنا هذا الاربعاء في الحبيبة عدن بعد مسيرةحافلة بالانجازات،كان خلالها  من رواد الحركة الوطنية في لعبتي الملاكمة ورفع الاثقال".

 

وتابع  "بهذا المصاب الجلل اتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأولاده واسرته وكل محبيه، واسال تعالى الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة".

 

واختتم: " مايزيد في ألم الخسارة أنها أتت بعد ساعات من علمي بمرض الفقيد وتكليفي للمستشار محمود عبيد بزيارته إلى المستشفى من أجل القيام بواجب المساعدة لأولاده على تحمل نفقات العلاج".

 

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، إنا لله وانا إليه راجعون

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