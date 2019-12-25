شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفل وإصابة شقيقه جراء انفجار لغم أرضي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات لقيَّ طفل مصرعه وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته قوات الحوثي في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية، إن الطفل مبارك محمد غرزه البالغ من العمر 10 سنوات قُتل، فيما أصيب شقيقه 8 سنوات، جراء انفجار لغم أرضي، أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف". وتعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات انتشاراً للألغام.

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