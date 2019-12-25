شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي بوفاة المهندس فاروق حمزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية والاجتماعية المهندس فاروق عبدالله حمزه، الذي وافاه الاجل وانتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء من اجل خدمة المجتمع.

وعبر رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى أبناء الفقيد عمار وعمر وجميع إخوانهم وافراد اسرتهم، عن صادق العزاء وبالغ الحزن والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان،.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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