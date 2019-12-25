"الخليج 365" ينشر درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن اليمنية.

وبحسب المركز تم حسب الترتيب، المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس. صنعاء 25 06 صحو الى غائم جزئيا عتق 24 12 صحو الى غائم جزئياً عدن 29 23 غائم جزئيا مأرب 25 11 صحو تعز 26 10 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة صعده 25 07 صحو الى غائم جزئياً المكلا 29 20 غائم جزئيا المحويت 22 09 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة الحديده 31 23 صحو الى غائم جزئيا عمران 23 05 04 صحو الى غائم جزئياً سيئون 26 09 صحو شعيب 15 00 01- صحو الى غائم جزئيا سقطرى 28 21 غائم جزئيا / أمطار خفيفة المخاء 31 23 غائم جزئيا/مغبر نسبيا ذمار 21 03 02 صحو الى غائم جزئيا الجوف 26 11 صحو اب 24 06 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة حجة 20 07 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة Advertisements الغيظه 30 15 غائم جزئيا البقع 24 10 صحو ابين 29 23 غائم جزئيا البيضاء 23 03 02 صحو الى غائم جزئيا الضالع 22 10 صحو الى غائم جزئيا الجبين( ريمة) 20 11 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة الحوطة(لحج ) 28 19 صحو الى غائم جزئيا السدة (إب) 22 07 صحو الى غائم جزئيا حالة البحروإرتفاع الموج: السواحل الغربية وباب المندب معتدل الموج يضطرب احيانا وارتفاعه من 1.0 الى 2.5 متر السواحل الجنوبية وخليج عدن معتدل الموج وارتفاعه من 1.0 الى 2.0 متر السواحل الشرقية معتدل الموج وارتفاعه من 1.0 الى 2.0 متر محافظة سقطرى معتدل الموج وارتفاعه من 1.0 الى 2.0 متر المد والجزر على بعض الموانئ: المدينة المــــد الأول المــــد الثاني الجــزر الأول الجــزر الثاني عدن 2.1 متر الساعة 44 20 2.3 متر الساعة 24 21 1.5 متر الساعة 29 01 0.0 متر الساعة 08 14 الحديدة 1.1 متر الساعة 09 01 1.0 متر الساعة 36 12 0.2 متر الساعة 00 19 0.3 متر الساعة 20 07 المكلا 1.7 متر الساعة 22 20 1.9 متر الساعة 27 06 1.3 متر الساعة 07 01 0.1 متر الساعة 48 13 المخاء 1.0 متر الساعة 00 00 - متر الساعة - - 0.2 متر الساعة 17 16 - متر الساعة -

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