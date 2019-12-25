شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفلكي الشوافي يطلق اقوى تحذر ويفاجئ الجميع ويكشف تفاصيل الكسوف على المدن اليمنية و العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن كسوف الشمس غدا الخميس وعن إحداثيات المسار موضحا لـ YNP : أن اليمن و الشرق الاوسط غدا الخميس 26 ديسمبر 2017 على موعد مع كسوف الشمس الحلقي و الذي يمر مسار الكسوف الحلقي في اربع دول هي السعودية و قطر و الامارات و عمان، بينما تشهد اليمن و معظم مناطق الشرق الأوسط كسوف جزئي حيث تشرق الشمس وهي في حالة كسوف.

ويقول الفلكي الشوافي : إن ما يميز كسوف الشمس عن خسوف القمر أن الكسوف لا يكون مشاهدا من جميع المدن التي تشاهد الشمس في وقت واحد كما يحصل في خسوف القمر وانما يتحرك الكسوف (ظل القمر) من منطقة الى آخرى ومن الغرب نحو الشرق حيث يبدا هذا الكسوف الحلقي الساعة 6:34 صباحاً شرق السعودية احدثيات خط طول +48.202 ودائرة عرض +25.984 شمال غرب مدينة الهفوف ليتجه شرقا ويمر في مركز مدينة الهفوف حيث ينصف شارع ابو بكر الصديق

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مضيفا : تعد مدينة الهفوف هي المدينة العربية الوحيدة المزدحمة بالسكان ويمر فيها مركز الكسوف الحلقي حيث يمكن منها رصد الكسوف الحلقي المركزي حيث يبدو قرص الشمس بشكل إطار دائرة مضيء. كما اشار الشوافي أنه يمكن رصد الكسوف الحلقي المركزي على طول امتداد مسار مركز الكسوف في السعودية و قطر و الامارات و عمان و لكن ذلك من خارج المدن، فمثلا جنوب غرب مدينة الدوحة تشهد كسوف حلقي و لكنه غير مركزي وتحتاج لرصد الكسوف الحلقي المركزي للانتقال نحو 70 كيلو متر جنوب غرب المدينة تجاه الحدود القطرية السعودية. وكان الشوافي قد اصدار جدول مواقيت الكسوف الجزئي لمعظم المدن اليمنية و العربية

وبين الشوافي في سياق حديثه : أن اليمن تشهد كسوف جزئي و افضل منطقة لرصد الكسوف هي شمال الحدود اليمنية العمانية حيث يحجب قرص القمر ما يقارب 78.2% من ضوء (مساحة قرص الشمس) الساعة 6:35 صباحا ويعد هذا الوقت من 6:33 الى 6:35 هو أفضل وقت لرصد الكسوف في عموم المناطق اليمنية و يتزامن ذلك مع شروق الشمس على المناطق الغربية لليمن بينما المناطق الشرقية لليمن تشهد بداية الكسوف قبل المدن الغربية وتحديدا مع بداية شروق الشمس على كل مدينة حيث يبدا الكسوف على ارخبيل سقطرى من الساعة 5:43 صباحا بينما يبدا على الحديدة الساعة 6:31 صباحا و ينتهي الكسوف الجزئي على اليمن ما بين الساعة 7:36 على الحديدة و الساعة 7:49 على ارخبيل سقطرى.

و حذر الشوافي من النظر للشمس بالعين المجردة خلال مواقيت الكسوف فقد يلحق ذلك ضرر كبير بالعين قد تصل الى العمى، وان ما يفاقم المشكلة هو عدم الشعور بألم اثناء مشاهدة الكسوف.

واختتم العالم الفلكي عدنان الشوافي بالقول أن العام القادم 2020 سيشهد فوضى بالطقس في اليمن مؤكدا بقوله :

توقعاتي للعام القادم بأن يكون أكثر العامين احترارولا نستبعد نشاط النينو القوية في العام القادم خلاف توقعات ادارات بعض مراكز الارصاد العالمية بانخفاضها مما يؤدي الى استمرار فوضى الطقس مما يزيد العواصف والامطار في بعض المناطق يقابله جفاف في مناطق أخرى