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تعالى الله عن إفك حسين الحوثي وأخيه عبدالملك

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عدن - ياسمين التهامي - ????|محمد عايش

بالنسبة للحوثيين فإن مرض انفلونزا الخنازير، مؤامرة أمريكية، اسرائيلية، مثله مثل الكافيهات والمطاعم المختلطة، والبوالط المخصرة.
وبينما يكافحون الكافيهات والبالطوهات بشراسة، فإنهم لا يحركون ساكناً تجاه انفلونزا الخنازير، بل ويتكتمون جدا بشأنه.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ذلك أن "الوصاية" على "الأخلاق" أهم لديهم مليون مرة من "حياة" الناس..

يكافحون انتشار العملة النقدية الجديدة ولا يمتلكون مجرد الشجاعة على الاعتراف بانتشار الأمراض الفتاكة الجديد منها والقديم..
ذلك أن "تأكيد" سلطتهم على أموال الناس أهم من تأكيد مسؤوليتهم تجاه حياتهم.

يكافحون شبكات الواي فاي التجارية، لكنهم لا يقدمون للناس حتى معلومة حقيقية بشأن حجم انتشار الوباء الذي يفتك بالمواطنين في صنعاء بشكل متزايد، ويكاد يتحول لكارثة..
ذلك أن "أمنهم" الخاص أولوية تسقط عندها كل الأولويات بما فيها أرواح مواطنيهم.

هذه هي الأزمة الأبدية للتيارات "الشعاراتية" مثل الحوثيين؛ فالقضاء على أمريكا واسرائيل معركة كبرى لا ينبغي الانشغال عنها بمعارك تافهة كالمعارك مع "الأوبئة" خصوصا أن هذه الأوبئة مؤامرة أمريكية إسرائيلية (كما يعتبرها الراحل حسين الحوثي في ملازمه).
"الحوثيون" هم حاصل ضرب تخلف العقيدة في انعدام المسؤولية.
إنهم "أنصار الله" .. و "الله" تؤذيه المرأة مع أطفالها في باحة "كافي كورنر" ولا تؤذيه المرأة مع صغارها في ثلاجة "مستشفى الثورة"!!
تعالى الله عن كل هذا الإفك.

*من صفحة الكاتب على موقع "فيسبوك"، بتصرف في العنوان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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