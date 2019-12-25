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عدن - ياسمين التهامي - نساء بلا عباءات يرقصن مع الرجال وراقصات في مسبح زجاجي ... شاهد كل شيء تغيّر وهكذا أصبحت السعودية

رقص الآلاف على أنغام الموسيقى الشرقية والغربية، في حفل قُدّم على أنّه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في السعودية، التي لم يتوقع كثيرون أن تستقبل حفلات صاخبة مماثلة بعد.

جديد اب برس :

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كان مهرجان «ميدل بيست»، نهاية الأسبوع الماضي، أكبر حفل تستضيفه المملكة التي لطالما اعتبرت متشدّدة في تطبيقها للشريعة الإسلامية، لكنها تشهد حملة انفتاح يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في موازاة اعتقالات لنشطاء وكتّاب ورجال دين تنظر لهم السلطات على أنهم متشددون، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

فعلى غرار مهرجان وودستوك الشهير، ضجت الموسيقى لساعات متواصلة خلال ثلاثة أيام في أرجاء الموقع، الذي بُني خصيصاً للحفل في الصحراء قرب الرياض، ورقصت نساء بعضهن دون عباءات وأغطية رؤوس، مع الرجال في الهواء الطلق.

كذلك أدّت راقصات ارتدين ملابس ضيّقة وصلات في مسبح زجاجي معلّق بالهواء، وقربهن راقصة كانت تمسك بحبل في قفص على شكل بالون.