شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم يوسف يرفع دعوى قضائية ضد إماراتيات انتقدن تطاوله على صحيح بخاري ... شاهد محامياً وقفوا ضده في المحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وسيم يوسف يرفع دعوى قضائية ضد إماراتيات انتقدن تطاوله على صحيح بخاري ... شاهد محامياً وقفوا ضده في المحكمة

عقدت محكمة إماراتية في أبوظبي، أمس الثلاثاء، أولى جلساتها في القضايا التي رفعها خطيب مسجد الشيخ زايد وسيم يوسف أو ما يعرف بـ”طبال عيال زايد”، ضد مواطنين إماراتيين انتقدوا تطاوله على الصحيح بخاري وتشكيكه بصحة جميع أحاديث كتاب ” البخاري”.

وقالت الدكتورة موزه بنت عبيد طحواره وهي احدى السيدات التي رفع وسيم يوسف دعوى قضائية ضدهن، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، :” حضرنا هذا الصباح احدى جلسات محاكمات قضايا وسيم يوسف ضدنا وقد اثلج صدري وجود حوالي ثلاثون محاميا من ابناء ابوظبي اتوا بكامل ارادتهم تطوعا للدفاع عنا بدون مقابل وإنما مساندة لأهل وطنهم الشرفاء”.

جديد اب برس :

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وشكرت طحواره من ساندها خلال الجلسة القضائية قائلة :” شكرا اخواني محاموا ابوظبي حماة القانون و سنده ومناصري ابناء الوطن

الحمد لله

حضرنا هذا الصباح احدى جلسات محاكمات قضايا وسيم يوسف ضدنا و قد اثلج صدري وجود حوالي ثلاثون محاميا من ابناء ابوظبي اتوا بكامل ارادتهم تطوعا للدفاع عنا بدون مقابل وإنما مساندة لأهل وطنهم الشرفاء

شكرا اخواني محاموا ابوظبي حماة القانون و سنده ومناصري ابناء الوطن

ممتنة لكم

— موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah)

الحمد لله



حضرنا هذا الصباح احدى جلسات محاكمات قضايا وسيم يوسف ضدنا و قد اثلج صدري وجود حوالي ثلاثون محاميا من ابناء ابوظبي اتوا بكامل ارادتهم تطوعا للدفاع عنا بدون مقابل وإنما مساندة لأهل وطنهم الشرفاء



شكرا اخواني محاموا ابوظبي حماة القانون و سنده ومناصري ابناء الوطن



ممتنة لكم — موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) December 24, 2019

وأضافت :” وجود جمع غفير من محامي ابوظبي للدفاع عنا في قضايانا مع وسيم ومعظمنا من دبي والامارات الشمالية يؤكد للعالم ان ابناء ابوظبي مع ابناء الامارات الشمالية واننا أخوة جذورنا ممتدة في هذه الارض المباركة و لا يمكن لأي شخص جذوره بعيدة عنا ان يحدث فتنه بيننا “.

وجود جمع غفير من محامي ابوظبي للدفاع عنا في قضايانا مع وسيم ومعضمنا من دبي والامارات الشمالية يوءكد للعالم ان ابناء ابوظبي مع ابناء الامارات الشمالية و اننا أخوة جذورنا ممتده في هذه الارض المباركه و لا يمكن لأي شخص جذوره بعيدة عنا ان يحدث فتنه بيننا

البيت متوحد

رغما عن الحاقدين

— موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah)

وجود جمع غفير من محامي ابوظبي للدفاع عنا في قضايانا مع وسيم ومعضمنا من دبي والامارات الشمالية يوءكد للعالم ان ابناء ابوظبي مع ابناء الامارات الشمالية و اننا أخوة جذورنا ممتده في هذه الارض المباركه و لا يمكن لأي شخص جذوره بعيدة عنا ان يحدث فتنه بيننا



البيت متوحد

رغما عن الحاقدين — موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) December 24, 2019

وكتبت الاماراتية طحواره تغريدة ألمحت فيها إلى محاولات وسيم يوسف طمس الدين الاسلامي قائلة :” يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون”, مضيفة :” ثقوا بالله انه متم نوره و ان الاسلام له رب يحفظه و يحميه، ناموا مطمئنين و لا تزعجوا انفسكم بما يتلفظ به المنافقون “.

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون

سورة الصف/الآيات٩،٨

ثقوا بالله انه متم نوره و ان الاسلام له رب يحفظه و يحميه

ناموا مطمئنين و لا تزعجوا انفسكم بما يتلفظ به المنافقون

— موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah)

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون



سورة الصف/الآيات٩،٨



ثقوا بالله انه متم نوره و ان الاسلام له رب يحفظه و يحميه



ناموا مطمئنين و لا تزعجوا انفسكم بما يتلفظ به المنافقون — موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) December 23, 2019

وسخر القطري فهد المالكي من وسيم يوسف قائلاً :” #وسيم_يوسف مصاري رافع قضايا على حريم وشوفات اهل الامارات لأنهم انتقدوا تهجمه على صحيح البخاري ومسلم…والمضحك انه يقدم برامج دينية ينصح فيها الاماراتيين بالتسامح ويسوق للتسامح والسعادة في #الامارات. #الامارات_تسامح_وسلام الله يعينكم يا احرار الامارات على تجار الدين.

#وسيم_يوسف مصاري رافع قضايا على حريم وشوفات اهل الامارات لأنهم انتقدوا تهجمه على صحيح البخاري ومسلم…والمضحك انه يقدم برامج دينية ينصح فيها الاماراتيين بالتسامح ويسوق للتسامح والسعادة في #الامارات. #الامارات_تسامح_وسلام

الله يعينكم يا احرار الامارات على تجارالدين. https://t.co/JdQszTaEQT

— فهد المالكي (@_FahadAlMalki)

#وسيم_يوسف مصاري رافع قضايا على حريم وشوفات اهل الامارات لأنهم انتقدوا تهجمه على صحيح البخاري ومسلم...والمضحك انه يقدم برامج دينية ينصح فيها الاماراتيين بالتسامح ويسوق للتسامح والسعادة في #الامارات.😱 #الامارات_تسامح_وسلام

الله يعينكم يا احرار الامارات على تجارالدين. https://t.co/JdQszTaEQT — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) December 25, 2019

وكان ناشطون قد تداولوا مقطعا لوسيم يوسف يقول فيه إن لديه قناعة بأن الكتاب الوحيد الذي لا يشك فيه هو القرآن الكريم، وأن ما دون ذلك هو موضع شك بالنسبة له حتى صحيحي البخاري ومسلم.

وأطلق ناشطون هاشتاج حمل وسم #البخاري_خط_أحمر حيث تصدر قائمة الوسوم الاكثر تداولاً على تويتر في السعودية والامارات، رداً على طعن وسيم يوسف بـ”صحيح البخاري”.

ولم يسلم الهاشتاج من بذائه وسيم يوسف حتى خرج وسيم يوسف يهاجم مدشنيه بزعم أن منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء ومعاداة لدين الله سبحانه.

ويأتي الهجوم على “صحيح البخاري” والتشكيك فيه في وقت تقوم فيه قناة أبو ظبي الإماراتية بإنتاج مسلسل “الحلاج” أحد أشهر أقطاب الصوفية بالعالم الإسلامي لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم بديلا للسلفية والإخوان المسلمين.