شكرا لقرائتكم خبر عن حيمنا أزالوا السقف وجدوا مفاجأة صادمة ... عريس وعروسته دخلوا منزلهم الجديد فوجدوا ‘‘سائل بنى‘‘ ينزل من السقف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حيمنا أزالوا السقف وجدوا مفاجأة صادمة ... عريس وعروسته دخلوا منزلهم الجديد فوجدوا ‘‘سائل بنى‘‘ ينزل من السقف

كل فتاه وشاب في مقتبل حياتهم يبدأون حياتهم الزوجيه ولكن يظلوا يبحثون عن

المكان الي سيبداون هذه الحياه فيه فيقومون باختيار المكان الاكثر ارتياحا بالنسبه لهم لان هذا سيصبح عش الزوجيه لهم فلابد من اختيار كل شئ دقه واختيار ادق التفاصيل ليطل عشهم كما كانوا يحلمون به لذلك فهم يقومون باختياره بدقه بالغه لان هذا المكان سيشهد علي اجمل لحظات تحدث في حياتهم الزوجيه.

فكل شئ مع مرور الوقت سوف يذكرهم بهذه اللحظات في هذا العش ولكن ما سنقوم بروايته عليكم اليوم قد يكون غريبا بعض الشئ حيث ان هناك شخصان مقبلين علي الزواج وقد قاموا باختيار عش الزوجيه لديهم وكانوا يتردوا قبل زواجهم لهذا المكان حتي يقوموا بالاشراف علي جميع مستلزمات منزلهم وقد تمت الزيجه لديهم.





ولكن مع مرور الوقت وجدوا ان هناك سائل بني اللون يتساقط من الاسقف وهذا السائل عباره عن ماده لزجه ولكنهم لا يعرفوا ما هذه الماده وما سبب تساقطها فقاموا بعده محاولات لكي تمنع تساقط هذه الماده من الاسقف وارادوا معرفه السبب ف اكثر من مره ولكن كانت محاولاتهم تابي بالفشل ولكن في اخر محاوله لهم قد وجدوا شيئا غريبا بعد هدم الاسقف فقد وجدوا خله نحل في الاسقف ولذلك فان الماده اللزجه هي عسل النحل نتيجه تواجد خليه النحل في اسقف هذا المنزل.

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