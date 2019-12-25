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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" فضائح غير مسبوقة ... سعوديات عاريات بالشارع ورقص جماعي وضرب المؤخرات

انتشرت عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رقصات

وضرب على الأرداف لفتاة داخل احتفالات ميدل بيست بالرياض.

وأثارت الفعاليات بالعاصمة السعودية الرياض، موجة واسعة من الجدل بين

مغردي موقع التواصل الاجتماعي.

نشطاء ومدونون تداولوا عدة مقاطع فيديو تم تصويرها خلال الفعاليات ،و

تظهر تحرش بعض الشباب بالفتيات أثناء الاحتفالات.

ويظهر مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بضرب فتاة على أردافها ، حيث كا

ترقص بجواره، وسط أصوات الموسيقى الصاخبة.

كما يظهر مقطع فيديو آخر عددا من الشباب وهم يرقصون، حيث يقوم أحد

بحمل فتاة لا ترتدي غطاء رأس أوعباءة على أكتافه.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المملكة، منذ تعيين المستشار في

الديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه موجة من الانفت

غير المسبوقة.

وقد تم استقدام عشرات النجوم والفنانين العرب والأجانب لإقامة حفلات

وفعاليات في موسم الرياض.

جديد اب برس :

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